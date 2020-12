Qué es el síndrome del trabajador quemado y por qué toma relevancia a fin de año

Up Next

Siempre que los valores empresariales no coincidan con los personales, existirá un problema de coexistencia. Uno debe intentar, dentro de lo posible, optar por aquellos trabajos que no entren en conflicto moral con sus creencias.

Otro aspecto muy importante que favorece o no el desarrollo del síndrome del trabajador quemado es si la persona prospera en la comunidad o es solitaria. En comunidad se comparten los elogios, el consuelo, la felicidad y el humor. Sin embargo, el trabajador independiente suele sentirse solo y es más propenso a los conflictos con los compañeros y la creación de un mal ambiente laboral.

Agotamiento. Está directamente relacionado con la sobrecarga de trabajo o por realizar las funciones incorrectas. El empleado termina con la sensación de no poseer las habilidades necesarias para desarrollarse profesionalmente.

En ese marco, Adecco Argentina identificó algunas señales que pueden alertar si un trabajador padece este síndrome. Aunque no podemos eliminar la incertidumbre o la ansiedad, todos podemos tomar medidas para controlarlas mejor.

Al hablar de las preocupaciones de los argentinos: la salud (32%) y en casi igual medida la economía del país (30%) son las cuestiones que más les preocupan, y por supuesto que el tema laboral no se queda atrás (21%).

Lo que se conoce como el “burnout” o “estar quemado” es mucho más preocupante que lo que parece. En el período actual de cuarentena los problemas se agudizan: el home office para algunos, la soledad para otros, los jefes y su adaptación al no contar con los empleados bajo el mismo techo, los chicos encerrados, las tareas escolares, la comida, el uso del tapabocas, el miedo a contraer la enfermedad y el encierro, por solo nombrar algunos factores, se transformaron en un cóctel ideal para el “burnout”.

Por lo general suele decirse que cuando va finalizando el año los trabajadores llegan cansados, agotados, estresados en muchos casos y las fiestas, no en todos los casos pero sí en muchos, potencian esa situación con el aliciente que después llegan las vacaciones. Este año 2020 será claramente recordado por todo lo que sucedió. Situaciones altamente estresantes, tristes, preocupaciones por demás y una infinidad de hechos causados por la pandemia, que aún no finalizó, y que coloca al síndrome burnout (trabajador quemado) también como un protagonista del 2020.

