¿Qué es el desarrollo de aplicaciones y por qué es importante para mi negocio?

El poder utilizar las características del dispositivo móvil del cliente nos permitirá algunas cosas que no serían posibles en una página web. Y además de esto, la versatilidad del desarrollo de apps hace que sea posible personalizar completamente la plataforma para satisfacer nuestras necesidades como empresa y al mismo tiempo las del usuario.

Las apps, además, hacen que el proceso de interacción entre el cliente y el servicio sea inmediato, en algunos casos incluso no se necesitará conexión a internet. De esta manera tu marca estará disponible para el usuario 24 horas al día a solo un toque de pantalla de distancia.

La diferencia entre desarrollar un software para dispositivos móviles y desarrollar un software para otro tipo de dispositivos, como computadoras, es que en el primer caso se escribe un código independiente para aprovechar las características y herramientas de cada dispositivo. Es decir, el código de una app no es el mismo para un iPhone que para un iPad, porque ambos dispositivos cuentan con diferentes características.

