PROHÍBEN LA VENTA DE UNAS GALLETITAS FRUTIGRAM

Up Next

“Que ante la consulta la firma le informó, según lo expresado por el consumidor en la denuncia, que no está elaborado con leche pero que podría tener ese ingrediente en su composición ya que en la planta se elaboran otros productos con esa materia prima (leche)”, se explica en el Boletín Oficial.

“Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional del producto rotulado como Galletitas semilladas con chía y lino – sin colesterol – marca Frutigran, avena, chía y lino, Naturalmente Granix.. y que no consigne en su rótulo la declaración de alérgenos ‘PUEDE CONTENER LECHE'”, dice el texto oficial.

Continue Reading

Advertisement