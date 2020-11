Profundizan campañas de concientización y prevención del dengue en las cárceles bonaerenses

La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria lanzó la “Campaña de concientización y prevención del Dengue” con la impresión de folletos y afiches y al brindar charlas informativas, destinada al personal penitenciario de cárceles y alcaidías y a las personas allí alojadas.

El objetivo de esta campaña, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la toma de conciencia respecto de esta problemática, y la importancia de la prevención del Dengue, a través de una adecuada limpieza de todas aquellas zonas en donde pudiera reproducirse el mosquito Aedes Aegypti, insecto vector del virus, evitando así la proliferación de esta enfermedad.

En el marco de esta campaña se diseñó un folleto con información sobre esta enfermedad, sintomatología, características del mosquito Aedes Aegypti (vector del virus), reconocimiento de los focos de reproducción y medidas de prevención.

Al respecto, a través de la folletería y de charlas se destacan las siguientes recomendaciones: “Evitar tener dentro y fuera de los establecimientos, recipientes que contengan agua estancada; renovar el agua de canaletas, recodos y bebederos de animales al menos cada tres días; desechar todos los objetos, inservibles que estén al aire libre en los que se pueda acumular agua de lluvia, latas, botellas, neumáticos, tanques sin tapas, etc,). Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso; baldes, frascos, tachos, macetas, etc. y mantener el pasto cortos de los alrededores. Con respecto a la protección personal, utilizar repelente, insecticidas de uso doméstico, mosquitero, cortinas, etc”.

La Dirección Provincial de Salud Penitenciaria aconseja ante la aparición de algunos de estos síntomas como dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, sangrado de nariz y encías, vómitos o dolor abdominal o sarpullido, consultar inmediatamente al personal médico. La campaña contempla también la fumigación frecuente en distintos sectores de los centros de detención.