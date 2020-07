Procurador General de la provincia Conte Grand con coronavirus

Up Next

Conte Grand fue designado por la exgobernadora María Eugenia Vidal como procurador general de Corte bonaerense y asumió el cargo en diciembre de 2016. Conte Grand se suma a una decena de funcionarios públicos que dieron positivo al hisopado de Coronavirus, como fue el caso de Martín Insaurralde, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el diputado provincial Alex Campbell; la esposa del intendente de Lanús, Karina Spalla, funcionaria en CABA; la secretaria de Desarrollo Social lanusense, Noelia Quindimil; los directores del Hospital Iriarte de Quilmes, Juan Manuel Fragomeno y Daniel Abarquero, entre otros.

Continue Reading

Advertisement