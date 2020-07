Prisión preventiva para la mujer que vendía fotos de su sobrina menor a presos de la cárcel de La Capilla

Recusaron a una fiscal que investiga un hecho donde los familiares de la víctima denuncian que no fue suicidio y apuntan contra la expareja del joven

La niña se encontraba bajo la guarda de la tía desde que falleció su madre en el año 2018, esa situación era utilizada por la detenida para amenazar a su sobrina con internarla en un hogar para niñas huérfanas, si no hablaba por teléfono “en los encuentros virtuales” que organizaba la mujer con hombres privados de la libertad. En el fallo, el Juez de Garantías Diego Agüero, concluye que Patricia Z. se aprovechó de la extremada vulnerabilidad psicosocial de la menor, afectando el derecho que tiene la niña de mantener su autonomía sexual, deteriorando así la formación de su personalidad por efecto de la sumisión psicológica, procesándola por el delito de corrupción de menores agravada en concurso real con promoción de la prostitución de una menor de edad.

