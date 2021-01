Prisión preventiva para Fabián Tablado por violar las perimetrales que tenía sobre el padre de Carolina Aló y sus hijas

Inició el 2021 y Carlos sigue esperando el oxígeno. Incluir Salud y Región Sanitaria VI aún no responden a la entrega del vital elemento

En 1998, fue condenado a 24 años de prisión por “homicidio simple” pero en 2013 sumó una segunda condena por amenazar a su ex mujer y su ex suegra y se le unificó una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.

Tablado tiene una tobillera de monitoreo electrónico con la que el Servicio Penitenciario Bonaerense controle otra perimetral, que le fue impuesta por la misma jueza de familia para que no se acerque a su ex mujer, a quien había amenazado estando en prisión, hecho que le valió una segunda condena.

“Fueron los vecinos de Tigre quienes me alertaron que ese día Fabián Tablado paseó con sus hijas mellizas por toda la avenida Cazón y las llevó a una heladería. Están los videos y se lo ve cruzando el puente Sacriste que está a 150 metros de mi trabajo, en la Dirección Nacional de Migraciones de Tigre”, contó Aló.

