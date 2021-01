Preocupación por el estado del Parque Pereyra Iraola; podría perder la categoría de reserva de biosfera

Up Next

En 2008 el Parque Pereyra Iraola fue clasificado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, rango que compromete a las autoridades provinciales a asegurar el cumplimiento de tres funciones fundamentales: conservación, desarrollo y apoyo logístico. Pero el Gobierno no lo ha hecho. La reserva es la zona de mayor biodiversidad de la Provincia, cuenta con más de diez mil hectáreas y 132 especies forestales entre las introducidas y las autóctonas. También cuenta con humedales y es una de las zonas de recarga del acuífero Puelche, gracias al cual los habitantes aledaños se proveen de agua.

El Gobierno provincial tenía tiempo hasta el 30 de septiembre de 2020 para enviar el informe, pero -según la denuncia de ambientalistas- aún no lo ha hecho, lo que pone en serio riesgo la consideración del parque como Reserva de Biósfera.

