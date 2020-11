Pozo de Quilmes: los relatos de Adriana Calvo y María Cristina Gioglio estarán presentes en la audiencia de hoy por exhibición de videos

Hoy continuará el juicio que se realiza en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 1 de La Plata por los delitos de lesa humanidad cometidos por las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y Lanús, durante la última dictadura cívico militar.

Será la tercera audiencia del proceso que se realiza a través de la plataforma Zoom y que contará con la proyección de las exposiciones de Adriana Calvo y María Cristina Gioglio, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes.

La semana siguiente, en la cuarta audiencia, será el turno de escuchar el testimonio de Nilda Eloy que también será incorporado a través de la emisión de los videos de declaraciones anteriores.

Adriana Calvo fue la primera testigo en el Juicio a las Juntas Militares en 1985 y su testimonio fue fundamental para esclarecer la apropiación de menores durante la dictadura en los centros clandestinos que funcionaron en el territorio provincial.

En el año 2000, en el Juicio por la Verdad de La Plata, su declaración fue primordial además para recabar prueba. Allí narró detalles sobre lo que vio entre el 4 de febrero y el 28 de abril de 1977 en su paso por cuatro centros clandestinos.

En este juicio se proyectará la declaración que realizó en el Juicio Oral del llamado Circuito Camps. La sobreviviente, quien había pasado por el Pozo de Arana y la Comisaría 5ta, tuvo a su hija Teresa mientras la policía la trasladaba hacia el hacia el Pozo de Banfield y había afirmado “Estaba con las manos atadas y no la podía agarrar. No me habían cortado el cordón y Teresa se cayó entre los asientos”.

Como integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, recopiló información para que se conozcan los delitos aberrantes a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Fue una de las sobrevivientes que denunció el maltrato que le propinó el médico de policía Jorge Bergés, imputado en este juicio, uno de los cuales cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria quien en la segunda audiencia fue indagado y no quiso declarar como el resto de los genocidas en el banquillo. (ver aparte: la última audiencia)

En el Pozo de Banfield, Bergés estaba en el centro de operaciones y fue quien le ordenó a Adriana Calvo que desnuda limpiara su placenta y el lugar donde luego la había “asistido” mientras él y otros policías se burlaban. “Era como estar en el infierno”. Adriana falleció el 12 de diciembre de 2010, ejerciendo el cargo de titular de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.

María Cristina Gioglio integraba el PCML cuando fue secuestrada en diciembre de 1977 y permaneció detenida-desaparecida en los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la Brigada de Investigaciones de Quilmes y el Destacamento de Arana, y luego fue presa política en la Cárcel de Devoto.

Al igual que Adriana Calvo fue integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y al momento de su fallecimiento, de la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, siendo querellante en este Juicio por los crímenes cometidos en los Pozos de Banfield y de Quilmes.

Gioglio era conocida en La Plata por integrar movimientos feministas que participaron de las luchas por la iguadad de género. Desde la década del 90, había formado parte de la Casa de la Mujer Azucena Villaflor.

Como luchadora por los derechos humanos había participado activamente de Justicia Ya, la coordinación de querellantes en los juicios de lesa humanidad, y prestó testimonio en el Juicio por la Verdad de La Plata en diciembre de 2000. También declaró en España, cuando regían las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en Argentina.

Esta mañana se proyectará el testimonio que Cristina brindó en el denominado Juicio por “Circuito Camps”, que fue clave para la condena a los genocidas. Cristina falleció el 12 de enero de este año en La Plata, luego de luchar contra una larga enfermedad. El juicio seguirá este martes 10 de manera virtual y es transmitido por las redes sociales de la Comisión Provincial por la Memoria (YouTube y Facebook), el Centro de Investigación Judicial (CIJ TV por YouTube), y la Retaguardia (YouTube).