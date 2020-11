Pozo de Quilmes: hoy se escucharán los testimonios de Nilda Eloy y Alcides Chiesa

En la audiencia de hoy se transmitirán los testimonios de los sobrevivientes e integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, ambos fallecidos en 2017. Nilda Eloy fue secuestrada cuando tenía 19 años, el 1 de octubre de 1976 de la casa de su madre y su padre donde vivía en la ciudad de La Plata. Estuvo secuestrada en La Cacha, Pozo de Quilmes, Pozo de Arana, Vesubio, el Infierno y legalizada en la cárcel de Devoto. Según sus propias palabras: “No militaba en ninguna fuerza política, pero era joven, trabajaba y, sobre todo, pensaba»

Fue llevada por un grupo de más de 20 personas al mando de Miguel Etchecolatz , a quien reconoció años más tarde al verlo por televisión. Se la llevaron a lo que después supo que era el centro clandestino de detención “La Cacha”. Entre el 3 y 4 de octubre fue trasladada hacia el Pozo de Quilmes, junto a casi 30 personas, en un camión. Durante el traslado simularon fusilamiento en un lugar que, por la distancia recorrida y el olor a pasto, supusimos que era el Parque Pereyra Iraola. Así lo recordó: “nos bajaron de a grupos, nos obligaron a arrodillarnos en el suelo y nos gatillaron con un arma descargada en la nuca”.

En el Pozo de Quilmes compartió cautiverio con estudiantes secundarias secuestradas durante la Noche de los Lápices. Allí permaneció por tres días para luego ser trasladada al Pozo de Arana, junto con Nora Ungaro y otros cuatro detenidos. A fines de octubre, la trasladaron con un grupo al centro clandestino El Infierno. Las condiciones allí eran durísimas: permanecían todo el tiempo con las manos atadas atrás, tabicados, encapuchados, y en ocasiones (según la guardia) con los pies también atados.

Alcides Chiesa fue guionista y director de cine. Militaba en la Juventud Peronista y en política cultural, enseñaba sobre cine y teatro en las villas. El 15 de octubre de 1977, víspera del día de la madre, es secuestrado en la localidad de Quilmes. Permaneció detenido hasta 1982. “Aparecen un montón de tipos que estaban escondidos en distintos lugares. No me había dado cuenta. Me pusieron un pullover en la cabeza y me metieron dentro de un coche. La policía estaba nuevamente en la casa de mi padre y se llevaron a mi mujer, mi papá y mi suegro. Mi papá estuvo dos meses en Coty Martinez y mi mujer estuvo acá en Don Bosco y más tarde en la Brigada de Quilmes, por seis meses. Yo estuve secuestrado diez meses y después estuve en la cárcel, en La Plata en Rawson cuatro años”. Así relataba en una entrevista al tiempo que brindaba detalles de cómo reconoció el lugar donde estuvo cautivo. “Conozco mucho Quilmes, soy nacido aquí y cuando pasamos el puente, más o menos me di cuenta. Tenía la cabeza bastante clara y cuando llegamos al portón, que era enorme y lo habíamos hecho, me di cuenta que era la Brigada de Quilmes”

Todo lo vivido lo plasmó en películas como “La Amiga” con Cipe Linconvsky y Liv Ulmmann y en “Amigomio”. Las demoras en los juicios de lesa humanidad hicieron que varios sobrevivientes como Adriana Calvo, Cristina Gioglio, Alcides Chiesa, Luis Velazco y Nilda Eloy, entre otros, no llegaran con vida a su realización por la que tanto lucharon. La audiencia se llevará adelante de manera virtual a cargo del Tribunal Federal 1 de La Plata y se puede seguir en vivo desde el canal de Youtube del Centro de Información Judicial (CIJ) o La Retagurdia.

Gentileza DataJudicial