Pozo de Quilmes: aseguran que con las detenidas mujeres hubo un “mayor ensañamiento” de parte de los represores

Consideró que la proyección de esos testimonios realizados por los sobrevivientes de centros clandestinos en anteriores juicios “tienen algo de reparatorio, de alguna manera eso (su visualización) compensa el derecho a declarar que por razones biológicas hoy no pudieron ejercer”.

Sostuvo que muchas víctimas no pudieron denunciar estas violencias sexuales sufridas en centros clandestinos “para proteger su dignidad, su honor y el honor de los varones ligados a esa mujer dentro del paradigma patriarcal, pero hoy esas mujeres son grandes, sus hijos ya han crecido, no tienen que proteger a sus hijos”.

