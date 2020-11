Pozo de Quilmes: a través de videos, dos sobrevivientes de centros de clandestinos relataron sus torturas

Up Next

Consideró que muchos de los secuestrados fueron liberados para que contaran que “había campos de concentración donde la gente podía estar viva mucho tiempo” y agregó: “Lo que no previeron es que además de contar íbamos a pedir justicia”.

Calvo expuso sobre “los 8 campos de concentración donde estuvieron prisioneras unas 1486 personas, de las que 25 son jóvenes nacidos en cautiverio, dos de ellos liberados inmediatamente, uno de ellos mi hija (Teresa), otros 9 recuperaron su identidad, de 5 no conocimos el destino y otros 9 siguen desaparecidos”.

El primer testimonio en ser proyectado fue el que brindó Calvo en el juicio que se siguió a Etchecolatz en el 2006, en La Plata. Calvo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, estuvo tres meses detenida ilegalmente, dio a luz en cautiverio a su hija Teresa Laborde y tras ser liberada fue presidenta y cofundadora de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), desde donde realizó una investigación sobre los centros clandestinos a partir de los datos aportados por las víctimas sobrevivientes.

