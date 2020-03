Postergaron por la pandemia hasta abril el juicio al acusado de atropellar y matar a Ayelen Méndez

La espera por justicia continúa para los familiares de Ayelen Méndez, ya que el juicio que debía comenzar ayer en los Tribunales Penales de Quilmes fue suspendido por decisión del Tribunal Oral Criminal N° 1. El mismo se postergó hasta el 16 de abril próximo.

Pasadas las 11 de la mañana de ayer, el Tribunal 1 le confirmó a los padres de Ayelén la postergación del debate y su reprogramación para el mes próximo. Y así lo relataba Silvia, tía de Ayelén: “se suspendió el juicio de Ayelen Méndez para el 16 y 17 de abril por el coronavirus”, remarcó “si supiera la justicia que el 29 de septiembre del 2018 le perdimos el miedo a la muerte y aprendimos a vivir con ella”.

En otro párrafo de su expresión relató: “Ayelen se llevó consigo un pedazo de cada uno de nosotros…Aprender a vivir con el dolor ese que te desgarra el alma, ese para el que no hay vacunas, ni analgésicos. Ese dolor por el cual hoy seguimos de pie pidiendo justicia!!! No me hablen de pandemias; lidiamos con algo mucho peor!!!!! pedimos justicia por Ayelén Méndez”.

Tras conocerse la postergación del debate este medio habló en la exclusivo con Fabio Méndez papá de Ayelén quien aseguró “queríamos que hoy empiece el juicio por mi hija y que se haga justicia, pero por el tema de esta enfermedad se postergó”, remarcó “hoy vino un cuarto de toda la gente que la quería, la sigue recordando y nos vino a apoyar ” y sentenció “espero que nos sigan acompañando hasta que se haga justicia por mi reina”.

En consecuencia en el mes de abril, el 16 y 17 los jueces Cecilia Maffei, Marcela Vissio y Fernando Celesia llevarán adelante el juicio oral; tras el asueto por la pandemia del coronavirus.

Por Romina Martinez Parfeniuk