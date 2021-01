Poste de Edesur en Carolina 2: continúa con riesgo de caerse. La comuna intercedió al pedido de los vecinos, pero Edesur sigue sin dar respuesta

Desde ayer (19/1) vecinos de Carolina 2, calle Martínez entre Berisso y La Boca vienen comunicándose con la empresa Edesur por un poste de luminaria y de tendido eléctrico que está hace 6 meses roto y que con las tormentas y vientos de las últimas semanas está al borde de caerse. La prestadora del servicio eléctrico, parece hacer oídos sordos no solo a los consumidores sino también a los reiterados reclamos que desde la Municipalidad de Florencio Varela se realizaron ante el peligro de riesgo en la vía pública.

“Vinieron de Edesur sacaron fotos, le preguntaron a algunos vecinos de lado del frente de donde está el poste que se está cayendo y se fueron” contó Gustavo que ve desde su casa como el poste se mueve de lado a lado con el viento.

Remarcó “llamamos al ENRE y Edesur ayer y hoy, pero no hay respuesta. Parece que como del frente hay luz ,no les preocupa el poste que se desprendió de la tierra y se sostiene con el tendido eléctrico” y sentenció “ahora por ese poste se está moviendo el que está en la esquina. No sabemos que están esperando. Solo vienen miran y se van. En caso de que se caiga nos dejen sin luz qué van a decir. O peor, cuántos días nos van a dejar sin servicio”.

Alguno de los reclamos que hicieron los vecinos a Edesur y ENRE son 1861817 y 1861824,1867241.

Reclamo desde la comuna

Desde que el reclamo fue realizado por los vecinos de Carolina 2, la Municipalidad de Florencio Varela a través de la secretaria de Obras y Servicio Público tomó intervención, elevando los reclamos para que Edesur intervenga rápidamente.

Al parecer a la prestadora del servicio eléctrico parece poco importarle la gravedad de un poste y cables eléctricos al borde de caerse en la vía pública, ya que desoye los reclamos de los consumidores y de la municipalidad, con el riesgo que esto podría causar, desde dejar zonas de Carolina 2 sin luz, hasta daños y lesiones a transeuntes.