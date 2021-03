Portadas TV será sitio web Cultural y Turístico de San Salvador

San Salvador es la capital y la urbe más grande de la República de El Salvador y una de las ciudades más pobladas de Centroamérica; la idea es dar a conocer al mundo muchas de las cosas que no se saben de San Salvador, muchas anécdotas y muchos secretos de lugares maravillosos.

“Es de mucha relevancia y responsabilidad dejar un legado cultural, pero más aún que quede registro de todo eso que sabemos que existe, pero que solo algunos conocen. Me alegra saber que va a quedar plasmado en un sitio oficialmente para el mundo”, expresó en estos días el alcalde Muyshondt .

