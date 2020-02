¿Por qué son tan populares los juegos de azar?

Se estima que tan solo en Las Vegas, Estados Unidos, los casinos, los hoteles y las casas de apuestas ganan más de tres mil millones de dólares al año. Esto es sin contar las apuestas que se realizan ilegalmente y que no pagan impuestos. Si el número de ganancias es tan grande en una sola ciudad de Estados Unidos, es técnicamente incalculable lo que genera esta industria a escala global. Hay zonas que son prácticamente libres de impuestos, como la isla de Macao, en el mar chino, que se considera el centro de apuestas más grande del mundo y que tiene un PBI per cápita tan alto que ocupa el puesto 18° en el mundo.

Pero, la pregunta del millón, literalmente, es: ¿Por qué se gana tanto dinero con los juegos de azar? ¿Qué los hace tan populares? La respuesta no es difícil de intuir, pero quizá cuesta admitirlo, a todos nos gusta creer que podemos ganar dinero fácil. Sin embargo, es imposible saber con certeza cuándo vamos a ganar o cuándo vamos a perder.

¿Por qué entonces la gente continúa apostando? Un artículo del diario El comercio revela algunos de los trucos que usan los casinos para mantener entretenidos a sus clientes y para que sigan apostando sumas cada vez más grandes. En parte muchos métodos son conocidos, ya sea porque se comentan en el habla popular o porque no es difícil darse cuenta. Como por ejemplo que ofrezcan tragos gratis para emborracharnos y que apostemos más o que el edificio no tenga ventanas ni relojes para que quien esté jugando no sea consciente del paso del tiempo.

Si lo vemos de esta manera, puede asustar un poco. Parecería que no se puede pasar un momento de entretenimiento sin el riesgo de ser atraídos por lo adictivos que son estos juegos. Pero no se preocupe, no hay nada que temer. Una solución muy eficaz puede ser ir con alguien y estar ambos atentos a no engancharse demasiado con algún juego. Además, debe saber cuándo es prudente retirarse. Un método que le sirve mucho a quienes apuestan a menudo es calcular un monto fijo de dinero que puede gastar por día. Una vez que hubo gastado ese monto de dinero, se retira, sin importar si está ganando o perdiendo. Así, los juegos de azar son tomados como juegos y no se corre ningún riesgo.

Existen además nuevas plataformas que son mucho mejores que los casinos tradicionales, como CasinoLeon, un portal de juego online que ofrece muchas opciones diferentes. Estas páginas de internet son cada vez más seguras y dan más garantías. Además, al haber tanta oferta, pagan ganancias más altas que los lugares convencionales. No corre el riesgo de sentirse atrapado por un juego adictivo ya que puede jugar tranquilamente en su casa y dejarlo cuando quiera. Incluso tiene juegos en los que no deberá pagar, como los tragamonedas gratis.

Si juega regularmente en casinos, puede probar esta nueva alternativa digital. Si en cambio es inexperto, los juegos online son la mejor opción para comenzar. Recuerde siempre que los juegos de azar, debido a las emociones agradables que generan cuando ganamos, pueden ser un tanto adictivos a veces. Por esta razón debe jugar siempre responsablemente y saber retirarse en el momento oportuno, antes de perder demasiado.