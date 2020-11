Por el coronavirus el festejo de los 60 años de Berazategui será de forma virtual, así es el cronograma

Llegando a las 18.00 se realizará el acto cívico central, que será conducido por el intendente municipal, Dr. Juan José Mussi . Participarán 60 abanderados de diferentes instituciones de la ciudad y no faltarán la bendición del Padre Guillermo Feldman, el saludo del P adre Francisco Urbanija , la presentación del C oro Municipal de Niños y el mensaje del último vecino autonomista , Victorio Bruni .

Continue Reading

Advertisement