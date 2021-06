Policía que discutió con un trapito y le disparó en una pierna sería excarcelado hoy

Up Next

El hecho ocurrió a las 23 del jueves último en el cruce de 9 de Julio y Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat, y toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de tránsito del gobierno porteño. Allí se observa como un Volkswagen Gol se encuentra detenido con el semáforo en rojo cuando un limpiavidrios se le acerca primero por el lado del acompañante y con un gesto le pide al conductor permiso para lavar el parabrisas. Según se observa en el video, desde el interior del habitáculo, el conductor, que luego se supo era un agente de la División Central de Datos de Drogas de la PFA, le hizo un gesto con el dedo para que no limpie el vidrio y cuando el joven cruza por delante del auto, el automovilista le tira el auto encima.

Un miembro de la Policía Federal que fue detenido días atrás tras balear a un trapito en CABA sería excarcelado hoy, según pudo saber Data Judicial. El uniformado de la División Drogas Peligrosas fue imputado en primer momento por “tentativa de homicidio”, aunque tras una presentación del doctor Guillermo Dieguez, defensor particular de Sergio Aquino.

