Polémica en Mar del Plata con un médico que trabaja en el hospital del Cruce Varela

Gustavo Baikauskas, que vive en Mar del Plata junto a su esposa y su hija, trabaja en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Florencio Varela. Sin querer, en las últimas horas, se transformó en el centro de una polémica que llevó a su nombre a los principales medios de “La Feliz”.

Previo a eso, la situación de este médico desató el miércoles un intenso debate en la reunión de gabinete del gobierno marplatense: el modo en el que se traslada el personal esencial entre ciudad y ciudad sin mayores controles. A tal punto, que la secretaria de Salud dijo que trabajarán en un protocolo especial para hacer más rigurosos los controles.

El coordinador del ministerio de Seguridad de la Provincia en Mar del Plata, Rodolfo “Manino” Iriart criticó la actitud asumida por ese médico que se contagió recientemente de coronavirus y sugirió que se negó a cumplir con la cuarentena.

“Estoy seguro que es el que nos chapeó el otro día”, le dijo a uno de sus colaboradores. Aquella noche, en su cuenta de Twitter, el representante de Seguridad, tras un incidente registrado con el doctor Gustavo Ernesto Baikauskas, escribió en sus redes sociales que “todos los días nos enteramos de casos de médicos que son retenidos en las entradas a las ciudades porque van y vienen, algunos por sus trabajos, otros no. Chapean, se enojan hasta ofrecer pelear y después aparecen clínicas, sanatorios y hospitales con Covid.

Según publicó el diario La Capital de Mar del Plata, al neurocirujano al que le dio positivo en la noche del martes, en uno de los controles se le labró un acta el 30 de abril al mediodía. Siempre según el medio, en el retén del kilómetro 391 de la autovía 2, se interceptó un vehículo conducido por Baikauskas, quien venía de Florencio Varela. Tras una discusión, personal de la subsecretaría de Seguridad dispuso su alojamiento en cuarentena en el Hotel Flamingo, de Moreno 2155, activándose el protocolo y siendo acompañado hasta allí por personal policial. En el hotel, el profesional de la salud seguía insistiendo que no estaba dispuesto a cumplir esa directiva.

Lo cierto fue que en un par de horas llegó una autorización para que abandonara el lugar. “Soy personal de salud y no tengo síntomas. No tengo por qué quedarme acá”, sostuvo el médico antes de retirarse, publica el diario en su portal.

El citado médico -que viaja a Florencio Varela y a Ciudad de Buenos Aires donde cumple tareas- se fue a su casa, pero algunos días después decidió realizarse un hisopado. El resultado fue positivo.

“Hace tres semanas, en uno de los primeros controles que me realizaron al ingresar a Mar del Plata se generó un desconcierto entre las personas que estaban realizando el operativo. Había efectivos de la Policía Local, de la Bonaerense y personal municipal. Había un poco de desconcierto en cómo manejarse y, a pesar de que yo tenía todos los permisos para circular, me llevaron escoltados hasta un hotel. Allí estuve dos horas hasta que pudieron verificar que yo era profesional de la salud y me dejaron retirarme”, relató en declaraciones a la prensa.

Tales dichos desataron una nueva reacción de “Manino” Iriart. “¿Vieron lo que decía en tuits anteriores? Ahora escucho a un médico decir que hubo “desconcierto” en controles de entradas a las ciudades. Habla después de infectarse Covid-19 por no querer seguir el protocolo. Además de chapeador es irresponsable y mentiroso”, sentenció Iriart, quien como consecuencia de la gran cantidad de horas diarias que pasa supervisando tareas en los retenes conoce “decenas de casos” de conflictivos similares.