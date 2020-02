Pitazo: Echenique será el árbitro en Defensa vs River

(NA) — El árbitro Fernando Echenique será el encargado de dirigir el partido en el cual River, el líder de la Superliga, recibirá a Defensa y Justicia por la vigésima segunda fecha del certamen mientras que Diego Abal estará en el encuentro entre Colón y Boca en Santa Fe. El elenco de Núñez será local del conjunto de Florencio Varela el sábado próximo a las 19.40 por la penúltima jornada del torneo argentino mientras que Boca, el escolta a tres puntos, visitará el viernes a las 21.10 al equipo santafecino. El siguiente es el detalle completo de la fecha 22: Viernes 28 de febrero: . 19.00: Racing Club-Newell s Old Boys (Facundo Tello). 21.10: Colón de Santa Fe-Boca Juniors (Diego Abal). . Sábado 29 de febrero: 17.30: Gimnasia (LP)-Atlético Tucumán (Darío Herrera). 19.40: River Plate-Defensa y Justicia (Fernando Echenique). 21.50: Central Córdoba (SdE)-Banfield (Silvio Trucco). 21.50: Godoy Cruz-Unión de Santa Fe (Germán Delfino). . Domingo 1 de marzo. 17.35: Aldosivi-San Lorenzo (Andrés Merlos). 19.40: Lanús-Estudiantes (LP) (Patricio Loustau). 19.45: Rosario Central-Arsenal (Fernando Espinoza). 21.50: Vélez Sarsfield-Argentinos Juniors (Néstor Pitana). . Lunes 2 de marzo. 19.00: Patronato-Talleres de Córdoba (Mauro Vigliano). 21.10: Huracán-Independiente (Nicolás Lamolina). .

