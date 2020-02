Pigmentación en el cutis después del sol: así podés tratarlo

-manchas solares. Las típicas unidas al envejecimiento de la piel, esas que se acumulan y crecen con los años y la exposición a los rayos. Manos, escote, cuello y cutis, en particular. Prácticamente todas ellas son quitables con métodos médico estéticos como el retinol y antioxidantes, que en complemento de láser CO2 fraccionado y otros, mejorar visiblemente su apariencia.

Más oscurecidas las que ya estaban y nuevas otras, más allá del posible susto inicial y de, lógicamente querer quitarlas, en verdad hay que decir que no suelen ser mucho más que desórdenes en la formación y depósito del pigmento llamado melanina, que se visibilizan luego de tomar sol continuado, más en horas poco recomendadas del día, aseguran los especialistas en dermis.

Consultamos a una experta en medicina estética de Palermo, en Buenos Aires, Dra. Viviana García , que refiere que existen diversos tipos de coloraciones y problemáticas según la exposición prolongada o no que han tenido, y el tipo de piel en cuestión, y que por eso mismo, cada paciente debe ser atendida respetando sus particularidades y evolución.

