Piden penas para policías de la comisaría 4º de Bosques acusados de pedir dinero para no armar causas

Dos policías de la comisaría 4º de Bosques en Florencio Varela podrían ser condenados a penas de 5 años y medio y 6 años de prisión en caso de prosperar un pedido de la fiscalía en los alegatos realizados ayer en sede judicial. Las defensas solicitaron las libres absoluciones, se especula que a fines de la semana haya pronunciamiento del Oral Nº 2 de Quilmes.

Los hechos que se ventilan se dieron el 19 de febrero de 2017 cuando la denunciante se dirigió a la seccional mencionado y se reunió en al menos tres oportunidades con los imputados Agustín Chazarreta y Francisco Larrrosa, la mujer había dicho en el juicio ante el juez Pablo Pereyra, el fiscal Sebastián Videla y los defensores particulares, Guillermo Baqué, Luis María Giordano y Mariano Pomares los pormenores de esa jornada: “me dirigí a la comisaría porque se había generado una situación con la señora a la que le había vendido la casa que se encuentra en un terreno fiscal en Santa Lucía y Aconquija”.

Más adelante indicó que “mi exsuegro fue a la vivienda y la quiso sacar cuando esa propiedad era mia de antes de casarme con mi expareja. Entonces Chazarreta y Larrosa me decían que había hecho fraude y que me podía tener un probleme. Entonces volví y me dijeron que si les daba 50 mil pesos, podía solucionarse todo. Entonces fui y me indicaron que lo colocase en un paquete de yerba vacio, así lo hice y luego se lo comunique a mi novio y a mi mamá, tomaron el dinero, salieron y dijeron que todo se había solucionado, que desde fiscalía explicaban que la posesión era mia”, puntualizó la denunciante.

Con tales elementos la fiscalía pidió penas de 6 años de prisión y 5 años y medio para los encartados, mientras que las defensas alegaron por la libre absolución. A fines de la semana se conocerá el fallo del TOC 2 de Quilmes.