Piden justicia por joven atropellado en Ingeniero Allan

Ezequiel Ventolila de 30 años murió en el acto al ser embestido en la noche del viernes por el conductor de una camioneta que circulaba a alta velocidad por la colectora de Ruta 2 en Ingeniero Allan. Según de pudo saber, Ventolila había detenido su moto en la que viajaba con su mujer, para auxiliar a otro motociclista en la estación de servicio YPF en la colectora. Su familia reclamo ayer en la Comisaría de esa localidad por la puesta en libertad del conductor.

En el relato de los testigos , la camioneta a toda velocidad lo embistió haciéndolo volar por el aire y dándose a la fuga. Siendo perseguido por el motociclista que ayudó Ezequiel, para que no escapara.

Asimismo, el conductor que atropello a Ventolila fue detenido y trasladado en la Comisaría Sexta de Florencio Varela; indagado por la Fiscal Dra. Roxana Giménez a cargo de la UFI N°7, quien en la jornada del sábado lo habría dejado en libertad causando gran malestar entre los familiares de la víctima.

Por la muerte de Ezequiel dos hijos de 5 y 7 años quedaron sin padre, una familia y toda una comunidad destrozada por el dolor y el clamor de justicia.

Este medio se contactó con familiares de Ezequiel, Camila su sobrina

quien remarco su indignación y preocupación ante la puesta en libertad del conductor de la camioneta que atropello al joven de Ing. Allan.

En tanto, Yesica , la esposa de Ventolila contó al portal El Radar que ” se detuvieron junto a una moto que andaba mal y Ezequiel se ofreció a ayudar al conductor…y luego de arreglar la moto, mientras Ezequiel guardaba las herramientas, una camioneta a alta velocidad lo pasó por encima. Lo hizo volar por el aire”.

Malestar por la libertad del conductor del rodado

Indignados los familiares de Ezequiel, se manifestaron el sábado en la Comisaría Sexta para expresar su rechazo a la desición de la Fiscal Giménez de que quedará en libertad ”

Este hijo de puta está en su casa y yo no sé cómo explicarle esto a mis hijos. A mi marido no me lo devuelve nadie” remarcaron.

En tanto Alejandra, respecto del homicida dijo: “el sujeto que atropelló a mi hermano está en su casa, tranquilo, cambiándole las partes a su camioneta mientras que todavía nosotros estamos esperando que nos entreguen el cuerpo de Ezequiel.

” Perdimos Justicia”

Camila una de las sobrinas de la víctima comento que aún se necesita

colaboración y más testigos del accidente para presentar en la causa y remarcó “asesinaron a mi tio, el era una persona noble y trabajadora como cualquier otra. Frenó hacer una acción noble , lo chocaron con total impunidad. Y su asesino hoy esta en su casa, y nosotros pidiendo justicia”.