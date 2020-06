Piden cotejo de ADN a los restos hallados de Carlitos, el joven que estaba desaparecido en Ingeniero Allan

Según consta en denuncia policial Carlos Ibañez había convulsionado por un cuadro de epilepsia, era atendido por el SAME y personal de la seccional 6° lo había llevado al Hospital Mi Pueblo. El deceso data del 10 de abril, desde entonces los vecinos lo estaban buscando. Merced a la celeridad de la DDI Quilmes fue encontrado días atrás, generando pesar en la comunidad; sin embargo su madre fue renuente y duda de las pesquisas por lo que solicitó ayer que se extraigan muestras de ADN.

