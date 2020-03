Piden 16 años de prisión para hombre de Zeballos acusado de abusar sexualmente de su hija

Up Next

Asimismo refirió a los relatos de un psicologo que atendió a la menor y contó que “presentaba trastornos de personalidad” y que se “quebró” al indagar el profesional en ciertas conductas de la presunta víctima. Luego fue el turno del letrado particular Daniel Mercado que insistió en que su asistido “es ajeno” a los sucesos que se le enrostran y solicitó la libre absolución.

El fiscal Claudio Pelayo no dudó un instante, fue contundente al solicitar la pena de 16 años de prisión para MDL; para el encargado de la acusación quedó acreditado en el juicio que el encartado abusó por más de un año de su propia hija en la finca que compartían en el humilde barrio de Florencio Varela. Asimismo Pelayo solicitó que en caso de ser sentenciado se le revoque el beneficio de prisión domiciliaria del que viene gozando. La defensa particular a cargo del doctor Daniel Mercado requirió la libre absolución ante los jueces del Tribunal Oral N° 4 de Quilmes; la semana próxima habrá veredicto.

