Pide excarcelar a hombre de 71 años que mató a delincuente que entró a robar en su casa

Para la Justicia, el asaltante ya estaba herido, en la vereda, y no podía huir cuando el hombre, de 71 años, lo mató; se aguarda la resolución de la Justicia en torno a la excarcelación. El jubilado había sufrido un robo, el viernes, en su casa de barrio Parque Calchaquí, y se defendió a los tiros.

Continue Reading

Advertisement