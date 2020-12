Perspectivas para un trading exitoso de Olymp Trade

Up Next

El análisistécnicomira de cerca el gráfico de precios de un activo. Utilizaherramientascomoindicadores, osciladores y herramientas de dibujo para analizar la tendencia actual y supróximaacción de precios, no su valor actual.

Aunquees un concepto simple, muchosinversores no sabenseguireste principio. Inviertaenacciones y materiasprimas de interés, ya que requierenmenosesfuerzos para seguir las noticias que puedenafectarlos. Opere con un númerolimitado de activos para tener un mejorenfoque, lo que resultaráenmayoresganancias y menospérdidas.

Los activos con los que opera debensertantoentendiblescomomonitoreables. Esmejoroperar con pocosinstrumentos de forma exitosa y rentable, que con muchos y no alcanzar el punto de equilibrio. La mayoría de losinversoresrentables son cautelosos y buscanminimizarsusriesgos con menosactivos.

Incluso Warren Buffet sabemantenersealejado de activos que no entiende. Tener un “portafoliodiversificado” es genial, perooperar con activos que no puedeexplicarpuedeserproblemático.

La administración del dineroes un principio que ayuda a losinversores a no perderdemasiado. Estasreglasayudan a reducir las malasrachas, a recuperarse de las pérdidas y a hacerseguimiento de las operaciones a largo y a cortoplazo.

La administración del dinero y del riesgo no se refiere a prepararse para la jubilación; aunqueesoesalgo que debeplanear. Ambas son partes de la estrategia general de un inversor que lo ayuda a minimizar y a recuperarse de las pérdidas. Operar con gananciasesmás que hacerinversionescorrectas.

