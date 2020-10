Pedido al IOMA para que trasladen a paciente a un centro especializado

Up Next

“Actualmente está conectada a un respirador artificial y tiene una traqueotomía. Además debe alimentarse mediante una gastrotomía. Si bien tiene muy poco movimiento de sus miembros y no puede hablar, está totalmente lúcida y cuando la voy a visitar me hace gestos de que está enojada”, reclamó su hija a Data Judicial. Otro caso más que demanda soluciones urgentes a una paciente que lucha por su vida.

“En diciembre de 2017 le diagnosticaron a mi mamá esclerosis lateral Amiotrofica, una enfermedad neurodegenerativa y progesiva. Es muy cruel porque no tiene cura. Afecta a las neuronas motoras del cerebro y a la médula espinal, produciendo debilitamiento e incapacidad motora”, relata Guillermina en el video que recorrió buena parte del país.

“Si se contagia de COVID o cualquier otra cosa podría ser letal para ella”. Para que eso suceda necesita la autorización del IOMA. Porque cualquier lugar que la reciba necesita la participación de la obra social, que por el momento no dio respuestas. “Si bien nos dicen que autorizan su traslado, no hacen nada para hacerlo y es imposible de realizarlo de manera independiente”.

