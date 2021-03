Paseo de la Mujer y Banco Rojo, dos inauguraciones claves en pos del hospital humanizado en El Cruce

Up Next

El “Banco Rojo” es un mensaje contra la violencia de género, es en memoria de las víctimas de femicidios, es una acción movilizadora para no olvidar a las mujeres que sufrieron esa violencia.

Los cristales de las ventanas que rodean el Pasaje de la Mujer, presentan frases y conceptos. En el espacio de “el antes” se encuentran reflejadas las frases machistas cotidianas que no queremos volver a escuchar.

Continue Reading

Advertisement