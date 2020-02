Paritaria bonaerense: Kicillof convocó para el lunes a estatales y docentes

Up Next

E insistió que “”Aún con los problemas que hay, la idea es que los docentes no pierdan con la inflación. Estamos hablando muy bien con los gremios”, resaltó.

Garantizar que el salario no pierda contra la inflación

Los docentes, por su parte, reclamaron que el pago de ese retroactivo se abone este mes. “El Gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente”, indicó el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Kicillof, por su parte, remató: “estamos hablando muy bien con los gremios docentes”.

Empezó el plan para que puedan iniciar las clases en marzo, cosa que no venía pasando porque había muchas escuelas cerradas por esta cuestión”, sostuvo el mandatario provincial en declaraciones periodísticas.

“No voy a hablar de tragedias ni golpes bajos, pero relevamos 750 escuelas que no estaban en condiciones de empezar las clases.

Kicillof explicó que este mes “estamos pagando los sueldos con aumento y el mes que viene pagaremos un retroactivo que corresponde al mes de diciembre. Las dos cosas se van a hacer y se van a cumplir. De ninguna manera los docentes tienen que pensar que no se está cumpliendo”.

