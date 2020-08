Para dónde pateará la pelota Lionel Messi en el futuro

Mientras tanto, y más allá de la dificultad económica que supondría su salida de Barcelona, entre los equipos que se apuntan al sueño de contratarlo se encolumnan Manchester City, de Inglaterra; Inter, de Italia; Paris Saint Germain, de Francia; y el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, del ex futbolista inglés David Beckham.

Pero las dudas del rosarino no están puestas en la consideración que le tiene el nuevo entrenador sino en el proyecto que pondrá en marcha. Esto es: qué jugadores se irán y cuáles llegarán.

“Messi le traslada sus dudas a Koeman”, coincidieron los diarios Mundo Deportivo y Sport; “Messi le dice a Koeman que se ve fuera del Barsa”, profundizó As; “Messi alimenta las dudas en plena crisis de Barcelona”, se sumó El País.

“Messi comunica a Koeman que no ve claro el futuro en el Barsa”, informó RAC1, una de las radios más escuchadas en Catalunya.

