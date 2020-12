Papá Noel; los superhéroes y policías solidarios entregaron juguetes en el Parque Pereyra Iraola

Up Next

Sin dudas que en este 2020 que se está yendo y que ha sido complejo para la sociedad es necesario rescatar gestos como el de los servidores públicos del Parque Pereyra que tienen un compromiso social que va más allá de su vocación de servicio y desde hace tiempo lo demuestran; gestos como estos reinstalarán en la opinión pública miradas saludables sobre aquellos que deben cuidar a la población en su conjunto: el mensaje no solo lo cumple sino que además tienen un plus de solidaridad y empatía por el otro que vale la pena resaltar.

La crisis sanitaria por el Covid 19 no fue impedimento para que un grupo de Policías del Destacamento Parque Pereyra Iraola en Berazategui cumplan con su misión solidaria como cada año. Durante toda la jornada de ayer más allá del calor, entregaron 300 regalos a los niños/as del parque provincial e inmediaciones en ese distrito y Florencio Varela.

Continue Reading

Advertisement