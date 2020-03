Pablo Alaniz visitó a una emprendedora en Villa Angélica

Por su parte, la vecina manifestó que “estaría bueno que Varela cambie, que si te pasa algo puedas pedirte una ambulancia y no se quede estancada en el barro como pasa muchas veces. Los vecinos tenemos que saber que, si todos colaboramos, podemos progresar. Aunque algunos no quieran hacer nada por Varela, nosotros tenemos que seguir adelante”.

El concejal señaló: “Me pone muy contento saber que cada vez son más los varelenses que se animan a emprender, por ellos, por sus familias y con la esperanza de aportar su granito de arena a que la cosa cambie en Varela. Este es el camino que tenemos que seguir para tener un municipio distinto: no quedarnos quietos, involucrarnos y meterle”.

