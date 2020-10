Pablo Alaniz participó de un encuentro virtual con María Eugenia Vidal

Durante el mismo, la ex mandataria dijo que “no es tiempo de mezquindades ni de ver quién tiene la razón” y agregó: “como fuerza política, tenemos que aprender de nuestros errores para crecer y ser mejores. Eso es lo que nos convoca”.

El concejal Pablo Alaniz participó de un encuentro virtual con referentes de la tercera sección electoral, encabezado por la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

