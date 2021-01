Otra afiliada a IOMA padece la burocracia, a Natalia le dilatan la entrega de remedios oncológicos y su salud se deteriora

Up Next

“Me hice los estudios que me pidieron pero volvieron a rechazarlo diciendo que faltaba una biopsia y otros estudios más”, explica Natalia Salvatierra en diálogo con este medio. Hace meses estoy a la espera de mis remedios; se me está negando el derecho a una mejor calidad de vida y a la salud”, puntualizó.

Espera desde septiembre por su medicación; oriunda de Ezeiza clama por el el único tratamiento posible para su cuadro de salud. Le negaron tres veces los insumos de inmunoterapia que su médico indicó. (pese a que su cuadro clínico no es operable ya que por su insuficiencia renal no puede llevar adelante tampoco quimioterapia convencional).

Natalia tiene cáncer de cuello de útero y precisa que la obra social IOMA le entregue los remedios para seguir adelante con su tratamiento. “La enfermedad no sabe de burocracias ni tiempos”, dijo la mujer a Data Judicial.

Continue Reading

Advertisement