Osvaldo Tondino, el gran luchador que se enfrentó a la mafia de la trata de personas en la zona

En septiembre de 2011, el entonces Cardenal Jorge Bergoglio, decía en la 4ª Misa por las víctimas y tráfico de personas, en Buenos Aires: “En esta ciudad la esclavitud no está abolida. En esta ciudad la esclavitud está a la orden del día y bajo diversas formas. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo, se las destruye en su dignidad. En esta ciudad hay hombres que lucran y se ceban con la carne del hermano: Las víctimas del trabajo esclavo, la trata de mujeres en situación de prostitución”.

Fundamentalmente, Tondino fue un activista social por las buenas causas, esas que piden justicia desde siempre. Lideró la Federación de Entidades de Fomento de Quilmes, entidad que habitualmente tenía su sede de reuniones en la Sociedad de Fomento 14 de Agosto de Quilmes Oeste y que llevó adelante incontables denuncias contra la ex papelera Massuh por perjuicios al medio ambiente, entre otras cuestiones que afectan a los ciudadanos de a pie.

Osvaldo Tondino ya no está. Pero su lucha no fue en vano. Arrancando la década del dos mil fue el primero que comenzó a articular acciones para enfrentar a la mafia de la trata de personas en la zona sur del conurbano bonaerense. Después encontró eco en el fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, y juntos acabaron con los locales de prostitución en Berazategui y Quilmes. Cuando empezaron a trabajar en el territorio de Florencio Varela, en marzo del 2015, Tondino falleció.

