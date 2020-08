Ordenan la captura de un amigo del abogado Salvador Altamura, acusado del robo y la privación ilegítima de la libertad

Salvador Altamura (48), era abogado pero no ejercía la profesión, y en la actualidad corría en forma amateur carreras de motociclismo, había vendido una empresa de polietileno y polipropileno, y actualmente continuaba con la importación de las materias primas para ese rubro industrial.

A la requisitoria del doctor Rivas hizo lugar el juez de Garantías, Juan José Anglese. El fiscal consideró que existen elementos para el cambio de carátula, vale remarcar que el fin de semana se procedió al allanamiento de la casa de un amigo de Altamura, que está imputado por los hechos y no fue encontrado ni en su domicilio como tampoco en la residencia de su madre, por lo que pesa sobre él un pedido de captura. El procesado es un hombre de extrema confianza de la víctima, que ya fue aprehendido por personal de la DDI Quilmes apenas se iniciaron las actuaciones judiciales y sobre el pesa la sospecha que estaría relacionado con la desaparición del profesional quilmeño.

El fiscal del caso Salvador Altamura, el abogado desaparecido desde hace más de un mes, pidió la captura de un amigo del letrado que está sospechado por el robo a la vivienda de la calle 25 de Mayo en Quilmes Centro como de la desaparición de Altamura. El allegado a la víctima es buscado por la Policía en el marco de la causa: “es un avance” y que “sabemos que no puede estar demasiado lejos por la pandemia”; dijo a este medio Lilia, hermana del abogado.

