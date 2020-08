Ola de inseguridad en La Sirena de Fcio Varela: “ El carnicero salió corriendo a un chorro con su cuchilla”

Vecinos del barrio varelense de La Sirena, manifestaron a este medio su preocupación por el incremento de delitos que se están cometiendo en los últimos meses, denuncian que los “delincuentes saltan por los techos, andan armados asaltando a la gente y a los motochorros nadie parece controlarlos”.

Según contó un vecino, en La Sirena se encuentran a merced de los delincuentes al punto de que ni arriba de los colectivos se está tranquilo. “Mira el martes a la tarde, subieron unos tipos al 354 y no solo robaron al chofer sino también a todos los pasajeros. Esto se les descontrolo a todos” .

Por otro lado, otro habitante de la zona relató que vio a un carnicero correr a un delincuente. “ El carnicero del chino de Darragueira salió con la cuchilla persiguiendo al chorrito que le robo la moto de frente del local” y remarcó “ acá todos los conocen que son los que están haciendo estragos… por eso el muchacho de la carnicería salió a buscarlos. Lo agarró ahí cerca de la placita y pudo escarmentarlos”.

Los disparos de armas de fuego, las corridas en la calle, los gritos y sentir que saltan sobre los techos, es una constante en el barrio La Sirena desde hace unos meses. Los robos están a la orden del día y los delincuentes al asecho de cualquier transeúnte a quien atacar para llevársele lo poco que tiene.

Los vecinos de La Sirena remarcaron que “los patrulleros no dan abasto y que Gendarmería estuvo unos días haciendo operativos, pero los chorros van por otro lado. La tienen más clara que la policía” y sentenciaron “ya no podemos salir ni a comprar el pan a mitad de cuadra, y ni hablar de los vecinos jubilados. Esos se tienen que cuidar por estos tipo que no les importa pegarles para sacarles la bolsa del almacén”.