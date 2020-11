Obligaciones del locador y locatario en Argentina

La garantía no podrá superar el equivalente cinco meses de alquiler. También será obligatorio declarar los contratos en AFIP.

Otro de los puntos que estuvo un largo tiempo en discusión y que fue una batalla ganada para los inquilinos es que a partir de la nueva ley, las expensas extraordinarias, o sea que sean derivadas de gastos no habituales deberán quedar a cargo del locador.

Por otro lado, el depósito en garantía y el pago del mes de anticipo no podrán ser mayores al valor pactado de un mes de alquiler. Por otro lado, el reintegro del mes de garantía deberá realizarse al momento de la restitución de la propiedad al valor real del último mes vigente de alquiler.

Dichos aumentos serán anuales y no semestrales lo cual dará una mayor previsibilidad.

Esto quiere decir una combinación entre la inflación real oficial y el aumento de salarios, lo cual genera un equilibrio para ambas partes pero según los dueños de propiedades esto significó una eventual pérdida de poder al no tener más la posibilidad de introducir aumentos calculados a dedo, como se hizo históricamente.

