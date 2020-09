Nuevo espacio para la salud en Quilmes Oeste: Centro Terapéutico Neurológico

En Quilmes Oeste inauguraron un moderno centro terapéutico neurológico que comenzará a funcionar en octubre. Se trata del ITENQUI, Instituto Terapéutico Neurológico Quilmes, ubicado en avenida Amoedo 2450. “El sueño que comenzó hace cinco años está cerca de cumplirse”, aseguró Norberto Minuto propietario del establecimiento que surgió como un emprendimiento familiar: “No es solamente la estructura, si no la idea que está compuesta por profesionales”.

Continue Reading

Advertisement