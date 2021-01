Nueva ola de robos a locales del centro quilmeño

Up Next

Cabe recordar que en julio del año pasado, durante uno de los momentos más álgidos de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, los comercios de dicha cuadra habían sufrido hechos similares por los que no hubo detenidos.

Los comerciantes de la cuadra piden al Municipio y a la Policía Bonaerense que tomen medidas para que dejen de cometer este tipo de atracos. Así, sugirieron que necesitan “más patrullajes, que instalen cámaras de seguridad municipales porque no hay, que mejores la luminaria que es deficiente y que talen los el árbol de la esquina, que es por el que trepan los ladrones”.

