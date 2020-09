Nueva normalidad: las medidas necesarias para volver a volar

Debemos mantener el distanciamiento social y realizar check in online. A la hora de comprar, es preferible que el pago sea con tarjeta para evitar el intercambio de billetes.

Por el momento, no será posible ir con acompañantes al aeropuerto. Además, es importante llegar con anticipación para pasar por los controles sanitarios correspondientes.

Si no tenemos mucho tiempo, entonces es importante elegir sitios que no exijan cuarentena. Brasil, República Dominicana o México son buenos sitios para encontrar playas increíbles, cultura alegre y colorida, y gastronomía deliciosa.

Todos los rubros que se activan deben adaptarse y el sector turístico no es la excepción. Durante estos meses de aeropuertos vacíos, la OMS, asociaciones internacionales y nuestro Ministerio de Salud modificaron el protocolo sanitario.

Continue Reading

Advertisement