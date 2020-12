NOVENA SESIÓN DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE FLORENCIO VARELA

Up Next

Al finalizar la sesión hizo uso de la palabra la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Laura Ravagni y dijo “Este año, como todos sabemos, ha sido un año distinto, muy atípico para el que ningún de todos nosotros, nadie estaba preparado. Entonces en primer término queremos agradecer en principio a los trabajadores de esta casa, a todos y cada uno que pudieron entender el momento que atravesábamos y fueron absolutamente respetuosos todos y cada uno, también los Concejales, fueron respetuosos del otro y respetamos los protocolos de funcionamiento de esta casa. Quiero agradecerles a los trabajadores de la prensa, a todos y cada uno porque también entendieron esto pero no dejaron de hacer su tarea se reinventaron, buscaron las maneras y siempre estuvieron presentes en nuestra comunidad para contar lo que en este lugar de trabajo de la democracia en este lugar del municipio, también sucedía. También tenemos que manifestarnos con profundo dolor por las pérdidas que hemos tenido, las pérdidas de nuestras vecinas y vecinos de Florencio Varela, de la provincia, de la argentina, del mundo no somos ajenos ni podemos serlo”

En el conjunto de los proyectos de ordenanza no agrupados además se votó por unanimidad el expediente 27.607/20 referido al presupuesto de gastos y cálculo de recursos municipales para el año 2021. Previo a la votación hizo uso de la palabra la Concejal del Bloque Partido Justicialista Frente de Todos, Cristina Fioramonti quien antes de comenzar su alocución hizo referencia a la jornada legislativa a nivel nacional en relación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y dijo: “Hace un tiempo el debate resultó desfavorable para el proyecto de Ley de entonces de interrupción voluntaria del embarazo, esta ha sido una madrugada histórica para la democracia, para el colectivo de mujeres y organizaciones que durante tantos años han venido luchando como se hace cuando se pretenden conquistar derechos, bien sabemos que los derechos no nos caen del cielo ni aparecen porque si sino que tienen que ver con largas luchas como en este caso” y agregó “de la misma manera que nos ocurrió a nosotros con la anterior votación que aceptamos el resultado y decidimos que cuando fueran los tiempos de la democracia volver a dar el debate que hoy se ha convertido en Ley la posibilidad de que las mujeres y los cuerpos gestantes podamos decidir” respecto del Proyecto de presupuesto destacó la labor en la Comisión de Hacienda integrada por representantes de todos los bloques partidarios, que dio el voto unánime al proyecto y el acompañamiento de los distintos bloques consolidado en la Comisión de labor parlamentaria sobre lo cual exaltó: “el convencimiento de otorgarle al Departamento Ejecutivo la principal herramienta técnica para su gobierno, para el desarrollo de sus políticas”.

Dentro de los proyectos de ordenanzas de condonación se aprobaron cinco expedientes, también cinco proyectos de ordenanza de convalidación de convenios y 6 proyectos de ordenanza dentro de los no agrupados, entre ellos el número 27603/20 mediante el cual se adhiere a la Ley Nacional N° 27.592, conocida como “Ley Yolanda” sobre la capacitación en desarrollo sostenible para servidores públicos de los tres poderes del estado.

