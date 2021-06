Novedades en la causa Francisco Cruz: el fiscal convocó a los familiares del varelense y a sus abogados

Up Next

“Los oficiales que lo subieron al patrullero declararon que ´dejaron a Francisco en la parada del colectivo para que vaya a su casa´ por eso frenaron en Avenida Hudson y la calle 1356 a la 1:50 de la madrugada; 1356 es la calle que entra para el Museo Provincial Hudson, es una zona donde los años de abandono del Municipio se notan de lejos, no existe ninguna luminaria en un tramo de aprox. 800 metros, de un lado hay una tosquera convertida en semi basurero, del otro lado descampado y a unos metros narcos vendiendo droga las 24hs. Tampoco hay una parada de colectivos convencional” narran los familiares de Cruz, quienes se constituyeron como particulares damnificados en la causa con patrocinio letrado de la CPM.

La próxima semana, según conto Quijano será recibida por el fiscal Provisionato. “ Espero que nos de novedades de lo que venimos solicitando con la CPM, ya que las pruebas que venimos pidiendo vienen bastante demoradas” dijo la mujer y remarcó “ le pido a los medios que no nos dejen solos que , nos acompañen para que conozcamos quién o quiénes mataron a Francisco”.

Se abre un nuevo capítulo se abrirá la próxima semana en la causa por la desaparición y posterior aparición sin vida del varelense Francisco Cruz. Si bien aun no está confirmado el día, se sabe que, el fiscal que investiga la causa ha convocado a la hermana de Cruz, Esther Quijano y a sus abogados de la Comisión Por la Memoria a una audiencia donde los notificará sobre las últimas acciones del proceso que lleva adelante.

