“No puedo respirar”: el desesperado pedido de Carlos, su obra social hace más de un mes no le entrega el oxigeno

Por Romina Martínez Parfeniuk

La Pandemia está sacando a la luz un sinfín de incumplimientos de las obras sociales a sus afiliados. Estas ponen en riesgo la salud de las personas ante la falta de elementos vitales para vivir.

Carlos Alberto González, es pensionado, paciente oxigeno dependiente y sus tratamiento-epoc – los realiza a través de la obra social Profe. Vive en Villa Hudson, localidad de Bosques en Florencio Varela, donde hace más de un mes se quedó sin oxigeno liquido y su esposa a diario viene reclamando por el vital elemento. Denuncia que la prestadora no le recarga el tubo desde el 16 de mayo aduciendo que “hasta que Provincia no les abone la deuda que tiene y ellos no pueden mandarme el oxigeno”.

Desesperada y muy preocupada por la salud de su marido vive por estos días Laura Ruiz Díaz, y no es para menos. El tanque del oxigeno liquido que debe tener a disposición su compañero de toda la vida, está vacío. Con el riesgo que esto significa para su salud.



“Carlos tiene el oxigeno hace 3 años y estamos teniendo el problema de que no le están trayendo para reponer cuando se acaba” narra preocupada Laura y prosigue “ la última vez que vinieron fue el 16 de mayo y ahora se le terminó y nos dicen que no pueden volver atraerle la carga porque el Provincia no le abona a la prestadora”.

Carlos al igual que mucho pensionados, tiene la obra social “Profe” que en su historia cuenta con muchísimas quejas por su mal funcionamiento. En el caso del vecino de Villa Hudson, su mujer comenta que todos los días “llamo a Surmedical de Quilmes y consulto para ver si autorizaron el oxigeno y hace más de un mes me repiten siempre lo mismo: ´ que no están entregando y que no van a entregar porque Provincia/ Ministerio no paga´”.

Sin respuestas positiva y pensando el su marido, Laura se comunicó buscando ayuda en la Región Sanitaria VI en la cual está Florencio Varela. Allí según la mujer se quejó en ese organismo sobra la falta de respuestas de Surmedical, pero “al parecer no llegaron a ningún acuerdo, no solucionaron nada, ya que hasta hoy sigo pidiendo el oxigeno y no lo han autorizado” sentenció Ruiz Díaz.

Todos los días

Desde viene temprano y de lunes a viernes, Laura se la pasa enviando mensajes, llamando, mandando cartas por fax o correo electrónico en busca de una respuesta positiva: el oxigeno para Carlos, pero aun nada. “Estoy pidiéndoles por favor a ellos que pueden interceder- Región VI de Lomas- a que alguien me ayude para que me entreguen el oxigeno”.

Sin oxigeno no se puede vivir

Las personas con patologías pulmonares graves, deben contar con un tubo de oxigeno cerca y cargado. Sin este ante una crisis la situación se hace muy difícil. Ante la falta de oxigeno la esposa de Carlos debe ingeniársela. “Tengo un pulmotor prestado que es eléctrico, con eso intento hacerlo que se puede” relata Laura y asegura “Hace unos días se nos cortó la luz y me estaba preparando para llevarlo a él a otro lado, ya el pulmotor necesita del servicio eléctrico y aun estando Carlos en el registro de electro dependiente, EDESUR muchas veces no responde”.

Desesperante situación



La falta de carga en el tubo de oxigeno de Carlos Alberto González es una situación desesperante para él y para su esposa que a diario se encuentra con una pared y sin una solución. “Siempre que puedo guardo en una mochilita un poco de oxigeno, por si tengo que salir de urgencia con él a un hospital, pero en este momento la situación se está complicando, poniendo en riesgo su salud” remarca Ruiz Díaz.

Carlos presenta “un epoc agudísimo”, necesita nebulizarse cuatro veces al día y contar con el oxigeno ante cualquier crisis. Hoy su tubo de oxigeno está vacío. Hace más de un mes viene reclamando la reposición del mismo, el cual la prestadora contratada por la obra social estatal de los pensionados “Profe” está incumpliendo su entrega, aduciendo falta de pago por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Carlos, como muchos otros oxigeno dependientes no puede seguir esperando. Su vida corre peligro, mientras entre los organismos de salud de la Región Sanitaria VI , Surmedical- entrega el oxigeno- y el Ministerio de Salud bonaerense van y vienen sin una respuesta para la gente que necesita el oxigeno para seguir viviendo.