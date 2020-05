“No hay salud, sin salud mental” alertó el presidente del Colegio de Psicólogos

De esta manera se manifestó el Lic. Diego Timpanaro, titular del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires – Distrito XII (Quilmes, Berazategui, Avellaneda y Florencio Varela), acerca de la importancia de continuar con las terapias que están llevando a cabo muchos profesionales de manera virtual frente a la pandemia del COVID-19

El Licenciado Diego Timpanaro, Presidente del Colegio de Psicólogos de Quilmes, refirió que a partir de la Pandemia declarada por la OMS -Organización Mundial de la Salud- en relación al COVID-19, “desde la perspectiva del quehacer profesional, no solo nos encontramos con el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) como un evento absolutamente inesperado y disruptivo para nuestra actividad, sino que también se abre una nueva oportunidad en relación a la investigación de hecho, que estamos llevando a cabo muchos colegas, con la implementación de la distintas modalidades de atención psicológica a la distancia, virtual, on line”.

Si bien esta modalidad venía realizándose en algunas circunstancias específicas, hoy por hoy se está implementado en muchos tratamientos psicoterapéuticos de la práctica privada y desde los sistemas de atención de salud prepagos y de la seguridad social, como así también desde el IOMA, a partir del diálogo y el acuerdo con la autoridades del colectivo de psicólogos y psicólogas de la Provincia de Buenos Aires.

Diego Timpanaro expresó que “poder darle continuidad a los lazos, decir con palabras, qué es lo que nos va pasando, cómo nos vamos sintiendo, es uno de los insumos estratégicos que se tornan cruciales en esta situación mundial que hoy estamos atravesando, y por ello es muy importante poder continuar con los tratamientos en curso y también iniciar nuevos tratamientos de manera virtual. Nosotros sostenemos que no hay salud, sin salud mental, y es de público conocimiento que los niveles de angustia y de ansiedad suben en toda la población, a partir de esta Pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.