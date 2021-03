Al estudiar y al analizar los distintos gráficos que acabamos de ver, usted estará en condiciones de extraer reglas basándose en las constataciones que habrá hecho. Este análisis técnico le permitirá anticipar las tendencias.

Entre los distintos análisis, el de los fenómenos de apoyo y resistencia es especialmente enriquecedor. En efecto, el Forex no es una ciencia exacta, estos fenómenos le instruirán y le permitirán extraer tendencias más o menos precisas a corto plazo. Los apoyos y las resistencias pueden interpretarse como límites psicológicos a los que se enfrentan las cotizaciones en la mayoría de los casos, y también como señales de refuerzo de una tendencia.

¿Qué es el fenómeno de apoyo?

Cuando se observa un umbral bajo que no se consigue romper, se habla del fenómeno de apoyo. Eso significa más concretamente que los compradores «impiden» una baja suplementaria controlando los precios. Por su parte, los compradores considerarán este apoyo como un punto de entrada en el mercado más interesante.

Por otra parte, cuando se ha superado el punto de apoyo, esto indica una fuerte tendencia a la bajista, que continuará entonces en este sentido hasta el próximo punto de apoyo.

Podemos observar este fenómeno de apoyo en la línea horizontal continua que une los puntos más bajos del gráfico.

Indicador de Soportes y Resistencias – Pivot Points

En el análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia se pueden determinar a través del indicador Pivot Points de TradeATF. El indicador Pivot es un indicador codificado profesionalmente para el trading en los mercados financieros.

¿Qué es el fenómeno de resistencia?

Por otra parte, cuando no se supera un umbral alto y no pues a romperse al alza, se habla del fenómeno de resistencia. Esta vez, no serán los compradores sino los vendedores que, al controlar el precio, se oponen a un alza superior de la cotización.

También en este caso, cuando el punto de resistencia es superado por una cotización, eso significa claramente que está en curso una fuerte tendencia alcista y que es el momento oportuno para comprar con objeto de beneficiarse de las plusvalías realizadas entre este punto y la próxima resistencia.

Este fenómeno se observa mediante una línea horizontal continua que une los puntos más altos del gráfico.

¿Cómo situar e interpretar los apoyos y resistencias?

Sirvámonos de un ejemplo sencillo

En un gráfico en candelabros japoneses relativos a la cotización del EUR/USD para períodos diarios, se observa, como se explica más arriba, que las dos líneas horizontales continuas se presenta arriba y abajo del gráfico, lo que nos da aquí indicaciones precisas sobre los fenómenos de apoyo y resistencia observados.

Para un apoyo se observa a 1,5360. Entonces es interesante colocar por ejemplo una orden de compra a este nivel. Por otra parte, una orden de venta puede colocarse a 1,6000, ya que se trata de la resistencia observada.

El espacio incluido entre estas dos líneas se llama «túnel» o igualmente «canal de fluctuación» y las cotizaciones del activo observado oscilarán la mayor parte del tiempo dentro de este canal.

¿Cómo utilizar esta información para operar?

Ya lo habrá comprendido, usted deberá establecer su estrategia de venta y compra basándose principalmente en el análisis de estos dos fenómenos. No obstante, no es necesario descuidar los otros aspectos y los fenómenos variables y no cartesianos como los efectos psicológicos. Se desaconseja basar toda su estrategia en estas observaciones. En efecto, estas cotizaciones pueden romper los apoyos como las resistencias. Basta para ello de un cambio brutal de las anticipaciones de los principales inversores. Se asistirá entonces a una aceleración de la tendencia.

Lógicamente, estos grandes cambios son causados por un evento destacado de la actualidad que puede preverse fácilmente basándonos en el calendario económico o siguiendo los consejos otorgados por nuestra parte en la rúbrica «actualidades».

Estos cambios radicales pueden proporcionarle una indicación preciosa. En efecto, a menudo son sinónimos de una continuación alcista o bajista, según que sea la resistencia o el apoyo el que se rompe.

Esto explica también que en algunos gráficos, las cotizaciones pueden pasar, en ciertos lugares, por debajo del apoyo o por encima de la resistencia. A esto se llama una «ruptura» de la tendencia, ya que se trata efectivamente de «romper» el apoyo o la resistencia.

Se observa también que una ruptura implica casi sistemáticamente un nuevo apoyo, así como una nueva resistencia, cuyo nivel se evalúa de nuevo en función de los nuevos elementos de mercado. Se puede incluso a veces observar una inversión entre el apoyo y la tendencia, uno de ellos se convierte en el otro y viceversa, pero este tipo de configuración sigue siendo rara.