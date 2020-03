Ni el Covid19 la paró: viajó desde La Plata a la unidad 42 de Varela para llevar drogas en fideos secos

Up Next

Asimismo la actitud de la encartada sorprendió debido a que la mayoría de los privados de la libertad de las unidades de la Provincia a modo de prevención había decidido no tener contacto con sus allegados en el transcurso de este tiempo por el temor a la propagación del COVID.

Lo particular de la situación es que la pareja del interno se arriesgó a viajar hasta la cárcel desde La Plata incumpliendo con el DNU dictado por el Poder Ejecutivo y luego de ser descubierta la maniobra quedó demorada y se la procesó iniciándose una causa en su contra.

Una mujer -en el marco del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional por la crisis sanitaria del coronavirus- viajó desde la capital bonaerense a la Unidad N° 42 del Complejo Penitenciario de La Capilla e intentó pasar drogas en el interior de fideos secos; dicha maniobra fue detectada por personal del Servicio Penitenciario Bonaerense merced a una minuciosa requisa cuando se aprestaba a dejar la mercadería para su pareja, ya que no hay visitas en las unidades

Continue Reading

Advertisement