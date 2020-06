Naomi: Ébano en las pasarelas

Icono de los años 90 y finales de los 80’s . Ha aparecido en un sin fin de publicaciones, fue una de las primeras musas de Versace e YSL , entre otros importantes diseñadores, ha sido una de las modelos más versátiles de la industria, pudiendo hacer diferentes tipos de trabajos, no sólo de moda y alta costura.

Nacida el 22 de mayo de 1970 en Londres, hija de Valerie Morris Campbell. Hoy Naomi es modelo, actriz, cantante y actriz de cine. Su carrera comenzó a los 15 años de edad y no su ascenso nunca se detuvo.

