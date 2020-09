Nadador varelense Sebastián Galleguillo volvió a entrenar en el CeNARD

Up Next

Meses después, Sebastián Oviedo, dueño de la empresa Placer Urbano, le regaló una piscina para que el nadador pueda seguir entrenando. “Fue algo emocionante. Nunca me imaginé la monstruosidad de tamaño de la misma. Y una vez que la colocamos quedé sorprendido de lo hermosa y gigante que es. Para mí es un sueño hecho realidad”, comentó emocionado Sebastián Galleguillo, en una comunicación telefónica realizada desde la radio del Estado Municipal.

La actividad del deportista, oriundo del barrio La Capilla, recorrió distintos países. En el contexto actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio, Galleguillo no tenía manera de seguir con sus entrenamientos, entonces su familia le construyó una pileta en su hogar para que él pueda seguir ejercitándose. Fue así que en Argentina la historia se viralizó y llegó a conquistar los medios de comunicación de España, Brasil y Australia, entre otros

La historia de esfuerzo y sacrificio del joven nadador varelense, Sebastián Galleguillo, integrante de la selección argentina, continúa de modo feliz y no sabe de obstáculos, ya que de a poco va superándolos todos. Ahora, volvió a entrenar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para las Sordolimpíadas de Brasil 2021. Cada vez más cerca de cumplir su sueño.

